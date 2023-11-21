О важности вклада БРИКС в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке заявили в Бразилии

Вклад стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) в продвижение мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке и поиск путей его урегулирования приобретает особую важность, по словам президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. На экстренном онлайн-саммите БРИКС Лула подчеркнул необходимость предотвращения распространения военных действий на соседние страны. Он отметил ценность и важность вклада БРИКС в новой конфигурации, объединяя усилия со всеми сторонниками сдерживания и снижения напряженности.

Президент выразил особенную озабоченность относительно ситуации на Западном берегу реки Иордан, где продолжают действовать незаконные израильские поселения, угрожая жизнеспособности палестинского государства. В своем выступлении Лула да Силва подчеркнул, что ключевым элементом долгосрочного разрешения конфликта является признание жизнеспособного палестинского государства, сосуществующего с Израилем при безопасных и взаимно признанных границах.

Президент призвал к немедленному возобновлению мирного процесса между Израилем и Палестиной, подчеркивая неотложность этого вопроса. Он отметил, что признание палестинского государства, способного соседствовать с Израилем, представляет собой единственно возможное решение, сообщает ТАСС.

Ситуация на Ближнем Востоке стала критической после вторжения боевиков из движения ХАМАС на территорию Израиля в октябре, сопровождаемого атаками на израильские поселения и захватом заложников. Лула да Силва выразил глубокое беспокойство по поводу этой эскалации и призвал к внимательному мониторингу ситуации. В текущем конфликте по последним данным погибли более 1,4 тыс. человек со стороны Израиля, а свыше 5,2 тыс. получили ранения. Столкновения продолжаются не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан.