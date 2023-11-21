Выдвигающийся в президенты республиканец Рамасвами назвал участие Байдена в выборах шуткой

Намерение Джо Байдена участвовать в президентской гонке 2024 года рассматривается как фарс, считает бизнесмен Вивек Рамасвами. В своем заявлении он отмечает, что участие Байдена является всего лишь маскировкой для продвижения собственной программы управленческого класса.
Рамасвами утверждает, что когнитивные нарушения Байдена рассматриваются ими не как недостаток, а как преимущество. В своем посте в социальной сети X (предыдущее название Twitter) он подчеркивает, что управлять марионетками проще, когда они являются "пустышками", сообщает ТАСС.
Напомним, что следующие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. В апреле 2023 года Байден объявил о своем намерении баллотироваться на повторный срок, тогда как экс-президент США Дональд Трамп заявил о своем участии в предвыборной гонке в ноябре 2022 года.
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