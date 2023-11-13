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Министр Португалии решил покинуть пост на фоне дела, повлекшего отставку премьера
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  • Опубликована сегодня в 20:37

Министр Португалии решил покинуть пост на фоне дела, повлекшего отставку премьера

Министр инфраструктуры Португалии Жуау Галамба объявил о своем решении покинуть пост в свете коррупционного скандала, который стал причиной отставки премьера Антониу Кошты. В начале ноября полиция провела более 40 обысков, включая официальную резиденцию премьера и два министерства, среди пятерых задержанных. Расследование касается различных аспектов, включая концессии на добычу лития на севере Португалии и проект по производству водородной энергии, сообщает ТАСС.

В контексте скандала 7 ноября Кошта, занимавший должность премьера с 2015 года, объявил о своей отставке. В результате президент Португалии, Марселу Ребелу ди Соуза, решил распустить парламент и назначить досрочные выборы на 10 марта 2024 года.

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