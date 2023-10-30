Минобороны Вьетнама: успешное региональное сотрудничество АСЕАН и КНР

Альянс государств Юго-Восточной Азии и Китай успешно продвигает региональное сотрудничество, включая усилия по созданию Кодекса поведения в Восточном (Южно-Китайском) море. Об этом заявил генерал армии Фан Ван Зянг министр национальной обороны Вьетнама в своем выступлении на X Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
"На региональном уровне сотрудничество между Китаем и Ассоциацией наций Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжает успешно развиваться. Переговоры о создании Кодекса правил поведения в Восточном море в начале своего пути показали положительные результаты и выразили политическую волю сторон создать эффективный и действенный кодекс, направленный на поддержание мира, стабильности, безопасности, а также свободы судоходства и воздушного движения в этом регионе", — подчеркнул Фан Ван Зянг.
По его словам, этот кодекс не только устанавливает правила для различных аспектов безопасности, но также стремится конкретизировать международное право, в частности Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, а также обязательства соответствующих сторон.
"Мы верим, что этот документ станет эталоном поведения, способствующим региональной безопасности", — подчеркнул глава вьетнамского министерства обороны.
Он также подчеркнул, что перед вызовами современности, с которыми сталкиваются не только регион, но и мир в целом, мировое сообщество должно объединить свои усилия для принятия неотложных мер, сообщает ТАСС.
"Время, когда мир, сотрудничество и развитие являются приоритетами всего человечества, стратегическая конкуренция, угрозы национальному суверенитету, конфликты по ресурсам и территории, этнические и религиозные разногласия, терроризм, местные конфликты и вызовы безопасности, имеют особенно важное значение во многих частях мира, оказывая глубокое и всепоглощающее воздействие на мировое сообщество и каждую страну, требуя скоординированных усилий от мирового сообщества для принятия необходимых мер", — подчеркнул Фан Ван Зянг.
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