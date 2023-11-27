В России растет необычайный интерес к одному из профессиональных профилей сотрудников

По данным HeadHunter, в России спрос на многозадачных сотрудников вырос втрое. Согласно результатам исследования, проведенного Robovoice и HeadHunter, российские компании все чаще ищут сотрудников, обладающих навыками многозадачности, сообщает РИА Новости.

"Число вакансий, в которых упоминается этот навык, увеличилось в 2023 году по сравнению с 2021 годом почти в три раза (на 181 процент)".

По данным исследования, многозадачные сотрудники востребованы в областях, таких как культура и искусство, жилищно-коммунальное хозяйство, некоммерческие организации, образование и строительство, а также в финансовом, сельскохозяйственном, гостинично-ресторанном секторах, а также на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности.