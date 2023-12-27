Сбежавший в США внук Пугачёвой рассказал о своей новой работе в России

Старший внук Аллы Пугачёвой, Никита Пресняков, который осенью переехал в США, продолжает трудиться на родине, создавая музыку для фильма "Триггер.Фильм" с участием Максима Матвеева. Пресняков поделился своим творчеством в соцсетях и похвалил захватывающий сюжет фильма. На данный момент он ведет комфортную жизнь в США вместе со своей супругой, моделью Аленой Красновой, но продолжает зарабатывать в России.
В то время как их жизнь в Америке наполнена путешествиями и развлечениями, в России у пары возникли долги, включая задолженность Алены по налогам в размере 80 тысяч рублей и штрафы на семейном автомобиле на общую сумму 60 тысяч рублей.
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