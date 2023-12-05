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В Москве с 2024 года минимальный размер зарплаты составит почти 29,4 тыс. рублей
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  • Опубликована сегодня в 20:21

В Москве с 2024 года минимальный размер зарплаты составит почти 29,4 тыс. рублей

Согласно решению Московской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата в Москве будет установлена на уровне 29 389 рублей, сообщает ТАСС.

Соглашение о данном решении было подписано правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей).

Согласно документу, утвержденному комиссией, данное решение обязательно для всех работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Москвы.

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