Женщина после ссоры со сквером сломала ему ребра удлинителем

В Подмосковье случился конфликт между женщиной и её свекром, который закончился тем, что она применила удлинитель для розеток, чтобы нанести ему телесные повреждения. Информацию об этом предоставил канал Shot в Telegram, ссылаясь на данные из Life.

Согласно сообщению в Telegram, инцидент произошел в ночь на 19 января. 35-летняя женщина, проживающая с её сожителем и его 64-летним отцом, вступила в конфликт с пожилым мужчиной и использовала удлинитель для розеток в качестве оружия.

В результате нападения отец сожителя был госпитализирован. Врачи выявили у него переломы четырех ребер и правой ключицы, а также пневмоторакс, вызванный травмой грудной клетки. Медики оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Также отмечается, что женщина ранее уже имела судимость за причинение среднего вреда здоровью и угрозу расправой.