Ученые: чернослив улучшает здоровье костей женщин в постменопаузе

Ученые из Университета в Пенсильвании обнаружили, что чернослив оказывает положительное воздействие на здоровье костей у женщин в постменопаузе. Результаты исследования, в котором участвовали 183 женщины старше 55 лет, показали, что употребление всего 50 граммов чернослива в день способствует сохранению целостности костей в данном уязвимом периоде.
Этот эффект объясняется снижением воспалительных процессов, увеличением концентрации кальция и витамина D3, а также насыщением организма полифенолами, минералами и полезными микроэлементами. В результате уменьшается риск развития рака, остеопороза и артрита за счет сокращения потери костной массы, сообщает МедиаПоток.
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Ученые раскрыли тайну долговечности Великой Китайской стены
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