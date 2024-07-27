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Исследование Skysmart: 25-30% учеников школ берут паузу в обучении летом
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Исследование Skysmart: 25-30% учеников школ берут паузу в обучении летом

В исследовании Skysmart выяснилось, что только 25-30% российских школьников делают перерыв в учёбе на летних каникулах. Остальные продолжают обучение, активно изучая английский язык и программирование, на что уходит 60% и 15% учащихся соответственно, сообщает Газета.Ру.

Спрос на занятия английским языком и программированием вырос на 64% и 26%. В программировании популярны курсы по созданию игр, разработке сайтов, а также основы программирования через Minecraft и Scratch.

Кроме того, многие школьники продолжают заниматься математикой и русским языком, чтобы подготовиться к экзаменам, среди других предметов также есть химия, физика и обществознание.

Фото: commons.wikimedia.org/Harrison Keely (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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