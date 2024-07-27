Химик-косметолог Наталья Ткаченко объяснила, что некоторые термины в составе косметических средств могут скрывать вредные для кожи компоненты, например, различные отдушки (Fragrance, Parfum, Aroma) и консерванты (Sharomix), которые могут вызывать аллергии или дерматит. Она также упомянула о защитных факторах SPF, которые блокируют UVB-лучи и о том, что SPF 100 часто является маркетинговым ходом, сообщает Газета.Ру.
Специалист также выделила важность понимания маркировок, таких как индекс PPD и PA++ для защиты от UVA-лучей, символы хранения и массы продукта, а также маркировка продукции, не тестированной на животных.
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