В Воронеж вернулась пенсионерка, которую оставили родственники в Мексике после переезда в США

Пожилая Валентина Котова прибыла на поезде из Москвы в 8:30 утра пятницы, и ее встретили представители министерства соцзащиты Воронежской области. Они направили женщину в съемное жилье, сообщает РИА Новости.

Ранее российское консульство в Мехико оказало помощь, направив 73-летнюю Валентину Котову в Москву. Ее бросили в Мексике члены семьи, переехавшие в США, и российские дипломаты призвали соотечественников помочь этой нуждающейся в уходе пожилой женщине. Котова прилетела в Москву в среду.

В России у нее не осталось ни жилья, ни родственников, и она выразила желание обосноваться в Воронежской области, выбрав этот регион из-за его климата и экономических особенностей.

Как сообщил российский консул в Мексике Александр Иващенко, Котова прибыла в Мексику в 2022 году вместе со своим сыном и его женой, которые пытались нелегально пересечь границу и попасть в США. После пресечения попытки миграционной службой семья осталась в Мексике. Сын с супругой впоследствии уехали в США по программе для украинских беженцев, оставив пожилую женщину у дверей российского консульства.

Котова, страдающая болями в спине и передвигающаяся в коляске, а также имеющая проблемы с высоким давлением, осталась без поддержки сына, который отказался участвовать в решении проблемы матери, как сообщил консул.