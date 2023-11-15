В пекарне в Якутске спасатели оказали помощь женщине, чья рука была зажата в тестомесильной машине во время выполнения ею профессиональных обязанностей. Спасатели из Службы спасения Республики Саха (Якутия) незамедлительно прибыли на место происшествия.

Для освобождения руки женщины из тестомесильной машины потребовалось использовать слесарные инструменты и углошлифовальную машину. После освобождения пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщает Аргументы И Факты.