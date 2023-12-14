Эксперт выделила причины повышения холестерина зимой

С приходом зимы замечено увеличение случаев сердечно-сосудистых заболеваний, что связано с повышением уровня холестерина в холодное время года. Индийский врач Паринита Каур выделяет две основные причины этого явления. Во-первых, недостаток физической активности, который приводит к замедлению метаболизма. Во-вторых, изменения в рационе питания зимой, включающие жирные продукты для поддержания тепла в организме. Эти факторы совместно приводят к увеличению уровня липопротеинов низкой плотности, что является неблагоприятным для сердечно-сосудистой системы.

Эксперт рекомендует особое внимание к контролю уровня холестерина зимой. Избегание излишнего потребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как свинина, говядина, жирное молоко, сливочное и пальмовое масло, играет важную роль. Физическая активность, даже небольшая, такая как 30-минутная прогулка быстрым шагом, способствует поддержанию здоровья и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Красный Север.