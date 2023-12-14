Эксперт выделила причины повышения холестерина зимой

С приходом зимы замечено увеличение случаев сердечно-сосудистых заболеваний, что связано с повышением уровня холестерина в холодное время года. Индийский врач Паринита Каур выделяет две основные причины этого явления. Во-первых, недостаток физической активности, который приводит к замедлению метаболизма. Во-вторых, изменения в рационе питания зимой, включающие жирные продукты для поддержания тепла в организме. Эти факторы совместно приводят к увеличению уровня липопротеинов низкой плотности, что является неблагоприятным для сердечно-сосудистой системы.
Эксперт рекомендует особое внимание к контролю уровня холестерина зимой. Избегание излишнего потребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как свинина, говядина, жирное молоко, сливочное и пальмовое масло, играет важную роль. Физическая активность, даже небольшая, такая как 30-минутная прогулка быстрым шагом, способствует поддержанию здоровья и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Красный Север.
Американский диетолог выделила критерии выбора вина на праздники
Американский диетолог Дебби Петитпейн определила самое полезное вино для зимних праздников, обозначив ключевые критерии выбора. Согласно ее рекомендациям, предпочтение следует отдавать сухому белому вину или винам из холодных регионов, так как они содержат меньше сахара и алкоголя.
Ученые: жизнь людей с ипохондрией в среднем на 5 лет короче
Люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, как выявили шведские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry. Проведенный анализ данных 4129 человек с ипохондрией показал, что они имеют повышенный риск ранней смерти (от 5,5 до 8,5 на 1000 человек) и средняя продолжительность их жизни короче на пять лет.
Ученые создали материал, уничтожающий бактериальные биопленки
Ученые создали материал на основе наночастиц серебра и фосфорно-молибденовой кислоты, способный уничтожать бактерии и их биопленки. Эксперименты на культурах золотистого стафилококка, синегнойной палочки и Acinetobacter baumannii показали, что материал значительно снижает их жизнеспособность.
Ученые обнаружили связь между ранним подъемом у людей и неандертальцами
Ученые обнаружили связь между предпочтением раннего пробуждения у современного человека и наследственностью от неандертальцев. Исследование, проведенное на генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка, выявило, что склонность к раннему подъему связана с укороченным восприятием суток.