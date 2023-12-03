Климатологи прогнозируют очень теплую зиму с вероятностью 95%, обсуждая результаты исследования Института физики атмосферы Китайской академии наук. Средние температуры в зимний период 2023–2024 годов, по их данным, будут превышать средние за последние десятилетия на примерно 1 градус Цельсия с выделением регионов, в том числе Китая, где зима ожидается самой теплой с 1991 года.

Причиной такого прогноза является не только антропогенное потепление, но и активизация явления Эль-Ниньо. Ученые подчеркивают, что в различных частях планеты температуры могут значительно измениться, с повышением в Арктике и некоторых других регионах, и снижением в Западной Европе, европейских регионах, на Дальнем Востоке России, в США и в Аргентине, сообщает ТАСС.