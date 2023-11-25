Россияне стали вдвое активнее приобретать предметы для активного зимнего отдыха в 2023 году

Согласно данным с июля по ноябрь текущего года, покупки хоккейных клюшек у россиян выросли на 119%, что в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Также отмечается увеличение продаж снежколепов в 1,8 раза.

Эксперты пояснили, что резкое увеличение продаж связано с отложенным спросом, вызванным неопределенностью на рынке в прошлом году, когда не наблюдалось значительного ажиотажа.

Кроме того, россияне стали приобретать сноуборды на 1,5 раза чаще по сравнению с предыдущим годом. Продажи тюбингов увеличились на 1,7 раза, а лыжных комплектов - на 1,3 раза. Однако спрос на ледовые коньки, ледянки и снегокаты за год снизился, сообщает Газета.Ру.

Аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина предположила, что продажи будут активно расти до Нового года, а пик придется на январские праздники, когда потребители отправятся отдыхать на российские и зарубежные горнолыжные курорты.

Согласно данным сервиса, в течение года наиболее заметно выросли цены на ледовые коньки, достигнув средней стоимости 9 408 рублей, что на 40% превышает прошлогодние значения. Остальные товары для зимнего отдыха подорожали на 4-12%. В это время средняя стоимость тюбингов уменьшилась на 15%.