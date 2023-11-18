Леклер одержал победу в квалификации Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат на городской трассе, проведя круг за 1 минуту 32,726 секунды. Второе место занял его партнер по команде, испанец Карлос Сайнс, уступивший всего 0,044 секунды. Третье место занял действующий чемпион "Формулы-1" — нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,378).

Ранее Сайнс получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке из-за замены шасси, компонентов силовой установки и коробки передач после аварии в ходе первой свободной практики. Инцидент произошел из-за сорвавшегося с креплений канализационного люка, который попал в днище болида испанца. Организаторы приняли меры по проверке и закреплению всех люков на трассе, сообщает РИА Новости.

Также в первой десятке квалификации Гран-при Лас-Вегаса вошли: 4. Джордж Рассел, "Мерседес" (+0,386); 5. Пьер Гасли, "Альпин" (+0,513); 6. Александер Албон, "Уильямс" (+0,597); 7. Логан Сарджент, "Уильямс" (+0,787); 8. Вальттери Боттас, "Альфа Ромео" (+0,799); 9. Кевин Магнуссен, "Хаас" (+0,811); 10. Фернандо Алонсо, "Астон Мартин" (+0,829).

Гонка нового этапа чемпионата мира в Лас-Вегасе состоится 19 ноября. Этот этап "Формулы-1" в Лас-Вегасе впервые принимается с 1982 года.