Вадим Дробиз подчеркнул: в российских магазинах можно приобрести качественное вино за 300 рублей.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз подчеркнул, что в настоящее время в российских магазинах можно приобрести качественное вино за 300 рублей.
Он отметил, что такие напитки представляют собой хороший выбор для потребителей. В то же время, эксперт предупредил, что в ближайшем будущем цены на вино могут увеличиться из-за повышения таможенных пошлин. Он отметил, что импортные вина в ценовой категории до 700 рублей станут дороже из-за увеличения ставок, и также подчеркнул, что отечественные напитки подорожают на примерно 100 рублей из-за увеличения акцизов.
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