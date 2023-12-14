Американский диетолог выделила критерии выбора вина на праздники

Американский диетолог Дебби Петитпейн определила самое полезное вино для зимних праздников, обозначив ключевые критерии выбора. Согласно ее рекомендациям, предпочтение следует отдавать сухому белому вину или винам из холодных регионов, так как они содержат меньше сахара и алкоголя. Такие напитки обеспечивают возможность наслаждаться вином без избыточных калорий. В качестве подходящих зарубежных марок упомянуты вина Северной Франции и Новой Зеландии, а среди отечественных — крымские из прохладной севастопольской зоны, сообщает Красный Север.

Важным ограничением является дозировка: согласно диетическим рекомендациям, мужчинам не рекомендуется превышать два бокала вина, в то время как женщинам стоит ограничиться одним бокалом. Отмечается, что красное вино также обладает полезными свойствами благодаря антиоксиданту ресвератролу, но для достижения заметного эффекта требуется употребление значительного количества.