Foods: вино защищает клетки организма от окислительного стресса

Флавоноиды, естественные соединения, которые содержатся в вине, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, употребление этого напитка стимулирует выработку гормонов мелатонина и серотонина, что способствует здоровому сну и улучшает настроение. Эти выводы были сделаны учеными из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии, которые опубликовали результаты своего исследования в журнале Foods.
Несмотря на известные негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, умеренное употребление таких напитков может приносить организму пользу. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства вина обусловлены наличием в нем полифенольных соединений, таких как флавоноиды, и других полезных веществ, включая кофейную кислоту.
Флавоноиды, являясь природными красителями и таннинами, содержатся во многих овощах и фруктах, включая виноград. Они защищают организм от преждевременного старения, взаимодействуя со свободными радикалами и предотвращая повреждение клеток под воздействием активных форм кислорода (окисления). Схожие свойства проявляет кофейная кислота. Вино также содержит витамины A, C и E. Витамин A полезен для кожи и зрения, витамин C укрепляет иммунную систему и способствует синтезу коллагена, а витамин E защищает от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Потребление этого напитка также способствует выработке гормонов серотонина и мелатонина, ответственных за качественный сон и хорошее настроение.
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