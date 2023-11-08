Франция вышла на первое место в мире по объемам производства вина в 2023 году

Франция стала лидером в мире по объемам производства вина в 2023 году, согласно данным отчета Международной организации виноградарства и виноделия. Объем производства вина во Франции достиг 45,8 миллионов гектолитров, что присвоило ей первое место, сообщает Прайм.
Ранее, в прошлом году, Италия занимала лидирующую позицию, однако в текущем году объем производства вина в этой стране уменьшился на 12% из-за неблагоприятных погодных условий.
Авторы отчета также отмечают, что в целом мировое производство вина в 2023 году сократилось на 7% из-за климатических факторов. Предполагается, что уровень производства вина в этом году будет самым низким с 1961 года.
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