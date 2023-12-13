Итоги наблюдения паузы в солнечном ветре в декабре 2022 года

26 декабря 2022 года космический зонд NASA MAVEN, находящийся на орбите Марса, зафиксировал уникальное явление — паузу в солнечном ветре, вызвавшую взрывное расширение атмосферы Красной планеты. Это редкое событие предоставило ученым возможность изучить влияние космической погоды на планетарные атмосферы, особенно в контексте потенциально обитаемых миров.
Интенсивность солнечного ветра зависит от активности звезды и магнитных полей. В данном случае, событие схоже с аналогичным, зафиксированным на Земле в 1999 году, но с учетом отсутствия у Марса общего магнитного поля. Заметно, что индуцированное магнитное поле Марса взаимодействует с солнечным ветром, фиксируемым зондом MAVEN.
Анализ данных показал, что 26 декабря произошло значительное снижение давления и плотности солнечного ветра, а ионосфера и индуцированное магнитное поле Марса увеличились в три раза. Эффект напоминал внутреннее взрывное расширение атмосферы. Этот инцидент подчеркивает важность проведения наблюдений в орбите, так как без них невозможно получить информацию о подобных явлениях. Подчеркнута необходимость изучения процессов в нашей солнечной системе для лучшего моделирования атмосферных явлений в других звездных системах и понимания возможных условий для зарождения жизни на других планетах, сообщает 3dnews.
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