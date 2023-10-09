Школьник украл вейпы и жидкость на 10 тысяч рублей в пункте выдачи Wildberries

Девятилетний мальчик украл вейпы и жидкость общей стоимостью около 10 тысяч рублей из пункта выдачи Wildberries в Уфе, как сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Согласно информации из этого канала, школьнику пришлось совершить три попытки, прежде чем ему удалось украсть товары из этой точки выдачи. Первые два раза несовершеннолетний попытался получить заказ с электронными сигаретами, но сотрудники Wildberries не дали ему этого сделать. Наконец, в третий раз мальчик схватил товары и скрылся, воспользовавшись моментом, когда сотрудница магазина отвернулась.

Важно отметить, что похищенный заказ из пункта выдачи не был оплачен. Mash Batash подчеркивает, что после инцидента полиция нашла мать школьника, но она отказалась возмещать ущерб. По ее мнению, сотрудники Wildberries не выполнили своих обязанностей и должны нести ответственность за недоразумение. Это сообщение пересылает Telegram-канал. Ранее маркетплейс взыскал 13 тысяч рублей с жительницы Екатеринбурга за несуществующую покупку.