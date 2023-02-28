Московский суд приговорил фонд Wikimedia Foundation к штрафу в размере 2 млн рублей за отказ русскоязычной "Википедии" удалить материалы о трех воинских частях ВС РФ. Решение огласил судья Тимур Вахрамеев.
"Суд постановил признать виновной Wikimedia Foundation по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации) и назначить наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей"
Статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также материалы о боевых действиях на Украине - ключевые текстовые работы, из-за которых началось судебное разбирательство. Администраторы "Википедии" не хотят лишать свой сервис вышеуказанной информации.
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