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Российский виски успешно конкурирует с импортными аналогами
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  • Опубликована сегодня в 21:34

Российский виски успешно конкурирует с импортными аналогами

Российский виски, изготовленный из иностранных и местных дистиллятов, успешно конкурирует с импортными аналогами. Продажи растут быстро, и специалисты прогнозируют увеличение доли российского виски на рынке через несколько лет.

Анализ поставок в Россию также выявил изменения в географии производства ввозимого виски, включая появление японских, израильских и болгарских марок. С уходом крупных западных производителей, отечественное производство развивается, превосходя многих импортных конкурентов в качестве. Локальные компании, такие как Luding Group и Ladoga, активно расширяют свои бренды российского виски, ориентируясь на растущий спрос.

Несмотря на текущее преимущество в импортных дистиллятах, прогнозируется, что в течение трех-пяти лет Россия будет производить значительный объем виски полного цикла из отечественных сырьевых материалов, сообщает РИА Новости.

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