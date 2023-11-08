Диетолог Джутова: еда после 18 часов не мешает похудению

Диетолог Мариана Ютова рассмотрела некоторые неправильные представления о похудении. Ютова объяснила, что прием пищи после 6 часов вечера не препятствует потере веса, если человек ложится спать около 11 часов вечера или полуночи. Если человек ложится спать позже, желательно закончить последний прием пищи примерно за четыре часа до сна, но не позднее 8:30 вечера, в соответствии с ночными биоритмами организма.

Ютова также подчеркнула, что потребление соответствующего количества жиров из полезных источников, таких как растительные масла, орехи и молочные продукты, не мешает снижению веса. Строгое ограничение потребления жиров может препятствовать усвоению организмом жирорастворимых витаминов, необходимых для выработки гормонов, регулирующих аппетит и вес.

Диетолог подчеркнула важность ежедневного обеспечения организма необходимыми питательными веществами, включая белки, углеводы, жиры, витамины и различные макро- и микроэлементы. Эффективному снижению веса способствует потребление достаточного количества клетчатки и воды и отказ от вредных привычек, в первую очередь переедания и малоподвижного образа жизни.

Ютова рекомендовала подождать 20-30 минут, если вы все еще чувствуете голод после еды. В течение этого времени пищеварительная система посылает сигналы в мозг, указывающие на насыщение, помогая обуздать чрезмерный аппетит. Она посоветовала придерживаться принципа "ешьте часто и в небольших количествах", распределяя порции по 200-250 граммов на 4-5 приемов пищи в день, что принесет больше пользы организму по сравнению с однократным обильным приемом пищи, особенно вечером.