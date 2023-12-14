Диетолог Мещерякова: правильные методы похудения к Новому году

Доктор Хорхе Гомес из больницы Маунт-Синай подчеркивает, что у людей без никотиновой зависимости рак легких развивается чаще, чем многие думают. Эксперты из Cancer Research UK указывают, что на изменение формы ногтей, рвоту, сбивчивость сознания и проблемы со зрением также следует обратить внимание.