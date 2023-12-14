Диетолог Мещерякова: правильные методы похудения к Новому году

Диетолог Татьяна Мещерякова советует использовать разгрузочные дни для быстрого снижения веса к Новому году. Она подчеркивает важность здорового подхода и предлагает несколько методов: исключение углеводов, сокращение потребления жиров, увеличение приема воды, проведение разгрузочных дней на овощах, кефире или соках, детокс-программы, интервальное питание.
Дополнительные поддерживающие методы — лимфодренажный массаж и посещение сауны, сообщает Общественная Служба Новостей.
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