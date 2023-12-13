Диетолог Мещерякова рассказала, как быстро сбросить вес к Новому году

Опытный диетолог Татьяна Мещерякова предоставила советы по быстрому и здоровому снижению веса перед Новым годом. Она рекомендует отказаться от простых углеводов, таких как хлеб, сладости и мучные изделия, а также снизить потребление жиров, особенно жирного мяса и сливочного масла. Увеличение потребления воды, введение разгрузочных дней и интервальное питание также являются эффективными методами похудения.

Важно подчеркнуть, что экстремальные методы, такие как голодание и избыточная физическая активность, могут негативно повлиять на здоровье, поэтому рекомендуется придерживаться здорового и умеренного подхода.