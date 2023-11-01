Эндокринолог Павлова рассказала, как лучше не худеть

Пытаться сбросить 10 кг всего за один месяц - не рекомендуемая цель. Такой подход возможен только для людей с очень высокой начальной массой тела и под наблюдением медицинского работника. Быстрая и экстремальная потеря веса может вызвать значительный стресс для организма и часто приводит к быстрому восстановлению веса, потенциально даже превышающему первоначальный вес. Более оптимальный и устойчивый подход к снижению веса заключается в том, чтобы стремиться к снижению массы тела на 5-10% в течение 3-6 месяцев.

Например, человек с начальным весом 110 кг может разумно стремиться сбросить 10 кг в течение шести месяцев. Эндокринолог Зухра Павлова подчеркивает, что внезапное и резкое сокращение потребления калорий с последующей быстрой потерей веса может иметь негативные последствия, включая мышечную слабость, избыточный вес кожи, метаболический дисбаланс, нарушения менструального цикла у женщин и проблемы с психическим здоровьем.

Чтобы добиться здоровой и длительной потери веса, важно сосредоточиться на изменении образа жизни. Это включает в себя увеличение физической активности, осознанный выбор продуктов питания и поддержание регулярных, сбалансированных привычек питания.

Желательно не пропускать приемы пищи, а вместо этого чаще есть меньшими порциями в течение дня. Нерегулярный режим питания, такой как прием пищи только один или два раза в день, раннее пробуждение и поздний отход ко сну, может увеличить риск ожирения.