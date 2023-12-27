Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован

Многие звезды, присутствовавшие на голой вечеринке, организованной Настей Ивлеевой, столкнулись с серьезными последствиями. Филипп Киркоров, который традиционно активно участвовал в новогодних телепередачах, окажется за пределами экранов в праздничные дни. Его концертная деятельность также временно приостановлена, и в некоторых передачах его изображение было исключено в результате монтажа, проведенного каналами после скандала в ночном клубе "Мутабор".
Кроме того, официальный веб-сайт Киркорова был заблокирован провайдером, оставив посетителей с надписью "Сайт заблокирован. Пожалуйста, зайдите позднее". Пока неясно, когда будет восстановлен доступ, и представители артиста пока не предоставили комментариев по этому поводу.
Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
В Польше начата процедура ликвидации государственных СМИ в результате решения президента страны прекратить финансирование этих медийных организаций.
В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Певец Филипп Киркоров сравнил ремейки советских фильмов со "Шреком"
Филипп Киркоров выразил свою поддержку современным ремейкам популярных советских фильмов в интервью "Телепрограмме".
Поплавская сравнила Ивлееву с проституткой
Российская актриса Яна Поплавская, известная по фильму "Про Красную Шапочку", высказала свое мнение относительно скандальной "голой вечеринки" телеведущей Анастасии Ивлеевой и последующих видео с извинениями.