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Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован
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  • Опубликована сегодня в 22:52

Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован

Многие звезды, присутствовавшие на голой вечеринке, организованной Настей Ивлеевой, столкнулись с серьезными последствиями. Филипп Киркоров, который традиционно активно участвовал в новогодних телепередачах, окажется за пределами экранов в праздничные дни. Его концертная деятельность также временно приостановлена, и в некоторых передачах его изображение было исключено в результате монтажа, проведенного каналами после скандала в ночном клубе "Мутабор".

Кроме того, официальный веб-сайт Киркорова был заблокирован провайдером, оставив посетителей с надписью "Сайт заблокирован. Пожалуйста, зайдите позднее". Пока неясно, когда будет восстановлен доступ, и представители артиста пока не предоставили комментариев по этому поводу.

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