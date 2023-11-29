Экстремальные осадки происходят чаще, чем предсказывали климатические модели

Современные климатические модели недооценивают увеличение количества экстремальных погодных событий в условиях глобального потепления, согласно исследованию ученых из Потсдамского института изучения климатических изменений (Германия).
Исследователи проанализировали интенсивность и частоту сильных осадков над сушей в 21 модели климата CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6), объединяющей различные климатические модели, созданные исследовательскими группами по всему миру. Полученные данные были сопоставлены с реальными наблюдениями, сообщает Ведомости.
Более значительное увеличение интенсивности и частоты осадков было выявлено в тропиках и на высоких широтах, включая регионы Юго-Восточной Азии и Северной Канады.
"Наше исследование подтверждает, что интенсивность и частота экстремальных сильных дождей увеличиваются в геометрической прогрессии с каждым уровнем глобального потепления", — отмечает ведущий автор исследования Максимилиан Коц.
Согласно исследователям, температура, а не ветер, является определяющим фактором в глобальных изменениях количества экстремальных осадков. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Climate.
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