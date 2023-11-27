В Крыму объявили о значительных разрушениях, вызванных стихийным бедствием

Советник главы республики, Олег Крючков, отметил в ходе выступления на "России 24", что масштабы разрушений являются небывалыми и представляют собой большую трагедию для всего региона. По его словам, подобного шторма в Крыму не было ранее, за исключением локального происшествия в 2007 году в Керчи, сообщает РИА Новости.
Советник также сообщил о произошедшей трагической смерти человека после удара стихии. Одно из сел под названием Морское под Судаком оказалось в особенно тяжелом положении, где размыта дорога. Трагический случай привел к гибели человека, который вышел, чтобы наблюдать за волнами.
Губернатор Севастополя, Михаил Развожаев, дополнил информацию, утверждая, что в местном аквариуме-музее затопило зал, что привело к гибели более 500 морских животных. Также из-за шторма травмы получили три человека в городе.
По данным Минздрава, в Евпатории семь человек пострадали, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Эвакуировано 311 человек, включая 43 детей, из города и Сакского района.
В целом, почти 400 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения, и в нескольких районах республики объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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