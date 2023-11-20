Более 50 тысяч человек в Крыму остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий

По последним данным, 88 населенных пунктов оказались без света, что затронуло примерно 51 124 человека. На момент аварийных работ, включающих 119 бригад и 131 единицу специальной техники, ситуация остается нерешенной, сообщает РБК.

Также из-за погодных условий проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также Хакасии. В этих регионах отмечаются перебои в энергоснабжении, вызванные аномально сильными ветрами.

В Кемеровской области изначально без электроэнергии оставались около 65 тысяч человек, но число сократилось до 31,6 тысячи, при этом 64 населенных пункта все еще остаются без света. В Алтайском крае более 45 тысяч жителей лишены электричества в 92 населенных пунктах. В Красноярском крае свыше 45 тысяч человек из 144 населенных пунктов не имеют доступа к электроснабжению. Работы по восстановлению проводятся, однако усугубляются шквалистым ветром.