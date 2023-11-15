Впервые искусственный интеллект превзошел традиционный прогноз погоды по точности

Нейросеть GraphCast от Google DeepMind, изучив 1 380 параметров, достигла уровня точности, превышающего информацию Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды на 90%, сообщает ГоворитМосква.

Кроме того, искусственный интеллект значительно опередил конкурента по скорости предоставления данных о температурных показателях. Согласно журналу Science, нейросеть способна предсказывать сотни переменных на десять дней по всему миру с разрешением 0,25° менее чем за одну минуту, что является значительным достижением в метеорологии. Эксперты подчеркивают, что развитие искусственного интеллекта в этой области произошло гораздо быстрее и сильнее, чем ожидалось два года назад.