Впервые искусственный интеллект превзошел традиционный прогноз погоды по точности

Нейросеть GraphCast от Google DeepMind, изучив 1 380 параметров, достигла уровня точности, превышающего информацию Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды на 90%, сообщает ГоворитМосква.
Кроме того, искусственный интеллект значительно опередил конкурента по скорости предоставления данных о температурных показателях. Согласно журналу Science, нейросеть способна предсказывать сотни переменных на десять дней по всему миру с разрешением 0,25° менее чем за одну минуту, что является значительным достижением в метеорологии. Эксперты подчеркивают, что развитие искусственного интеллекта в этой области произошло гораздо быстрее и сильнее, чем ожидалось два года назад.
Приобретенный на официальном веб-сайте Apple iPhone оказался фейковым
Пользователь из Великобритании, известный на Reddit под именем theEdmard, столкнулся с ситуацией, когда при заказе iPhone 15 Pro Max через официальный сайт Apple ему была доставлена подделка на операционной системе Android, сообщает Газета.Ру.
Политики, претендующие на должность президента США, считают, что ослабление России невыгодно
Кеннеди-младший подробно рассказал, чем чревато угнетение России. Как считает политик, это негативно повлияет на интересы Вашингтона.
Российским пользователям рекомендуют выключать телефон минимум раз в неделю
Рекомендация по выключению смартфона хотя бы один раз в неделю была предложена российским пользователям техническим экспертом Сергеем Биржевым. Эксперт, представляющий сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!", подчеркнул, что подобно компьютеру, смартфон также выигрывает от периодического полного отключения.
В России впервые представлен робот-кентавр, предназначенный для помощи космонавтам на Луне
На конференции "Пилотируемые полеты в космос" в России впервые показали робота-кентавра, который разработан для поддержки космонавтов при освоении Луны. Этот робот-кентавр обладает человекоподобным торсом, установленным на четырехколесной платформе, сообщает РИА Новости.