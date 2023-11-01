Байден продлил на год действие санкций, введенных в связи с распространением ОМУ

Президент США Джо Байден продлил санкции еще на год против иностранных граждан и стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). Это решение изложено в заявлении Белого дома, где отмечается, что распространение оружия массового уничтожения и связанных с ним систем доставки продолжает представлять исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

В соответствии с заявлением, чрезвычайное положение, объявленное Исполнительным указом 12938, изданным 14 ноября 1994 года, в отношении распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, продлится после 14 ноября 2023 года. Это продление чрезвычайного положения рассчитано на один год.

Исполнительный указ 12938, подписанный тогдашним президентом Биллом Клинтоном 14 ноября 1994 года, вводит санкции в отношении иностранных физических лиц, которые оказывают помощь в использовании, разработке, производстве и хранении оружия массового уничтожения. Приказ также предусматривает введение ограничений в отношении государств, которые применили или готовятся к применению, а также тех, кто участвует в разработке, производстве, хранении или попытке приобрести ОМУ в нарушение международного права.

Включение в санкционный список влечет за собой замораживание активов в Соединенных Штатах и запрещает американским гражданам заниматься какой-либо коммерческой деятельностью с этими организациями.











