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ОБСЕ: поставки Украине негумантарного оружия из стран НАТО ничего не изменят
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  • Опубликована сегодня в 14:44

ОБСЕ: поставки Украине негумантарного оружия из стран НАТО ничего не изменят

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что поставки Украине негумантарного оружия из стран НАТО, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, не изменят боевую обстановку в пользу киевского режима.

Он подчеркнул, что это приведет только к новым разрушениям и жертвам, включая мирное население. Россия предупреждает о готовности адекватно реагировать на такие поставки оружия в украинском конфликте. Ранее Россия выразила обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине со стороны стран НАТО, подчеркивая, что грузы, содержащие вооружение, становятся законной целью.

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