Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что поставки Украине негумантарного оружия из стран НАТО, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, не изменят боевую обстановку в пользу киевского режима.
Он подчеркнул, что это приведет только к новым разрушениям и жертвам, включая мирное население. Россия предупреждает о готовности адекватно реагировать на такие поставки оружия в украинском конфликте. Ранее Россия выразила обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине со стороны стран НАТО, подчеркивая, что грузы, содержащие вооружение, становятся законной целью.
Литовский депутат собирается пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками
В столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия.
Иран открыл новое месторождение нефти Хиркани с запасами в 27 миллионов баррелей
Иранские власти объявили о начале разработки нового нефтяного месторождения Хиркани в провинции Голестан на севере страны
Губернатор Забайкальского края вмешался, чтобы спасти кошку от нападения собак
Александр Осипов столкнулся с толпой агрессивных собак в центре Читы, чтобы защитить кошку, которую они атаковали.
На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче
Певице Алле Пугачевой и ее дочери Кристине Орбакайте грозит судебный процесс, связанный с пирсом на их даче.