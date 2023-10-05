Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что поставки Украине негумантарного оружия из стран НАТО, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, не изменят боевую обстановку в пользу киевского режима.

Он подчеркнул, что это приведет только к новым разрушениям и жертвам, включая мирное население. Россия предупреждает о готовности адекватно реагировать на такие поставки оружия в украинском конфликте. Ранее Россия выразила обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине со стороны стран НАТО, подчеркивая, что грузы, содержащие вооружение, становятся законной целью.