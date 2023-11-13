Океанологи обнаружили самый крупный подводный водопад на Земле

Этот удивительный феномен находится под поверхностью Датского пролива и превосходит своими размерами даже самый высокий наземный водопад Анхель в Венесуэле. Известный как "Водопад Датского пролива", его высота достигает 3500 метров, а ширина впечатляет — около 160 километров, сообщает Аргументы И Факты.
Этот поток воды впечатляет своим объемом — по оценкам ученых, 5 миллионов кубических метров в секунду. Эта цифра в более чем 2000 раз превышает объем воды, который проносится через Ниагарский водопад за тот же период времени.
Феномен подводного водопада обусловлен разницей в температуре воды. Когда холодные воды из северных морей встречаются с более теплыми водами из моря Ирмингера (происходящее в Датском проливе между Исландией и Гренландией), они стремительно опускаются вниз до самого дна пролива.
Однако ученые с выраженной тревогой предупреждают, что изменение климата, в частности, потепление океанов, может серьезно повлиять на это удивительное явление.
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