Океанологи обнаружили самый крупный подводный водопад на Земле

Этот удивительный феномен находится под поверхностью Датского пролива и превосходит своими размерами даже самый высокий наземный водопад Анхель в Венесуэле. Известный как "Водопад Датского пролива", его высота достигает 3500 метров, а ширина впечатляет — около 160 километров, сообщает Аргументы И Факты.

Этот поток воды впечатляет своим объемом — по оценкам ученых, 5 миллионов кубических метров в секунду. Эта цифра в более чем 2000 раз превышает объем воды, который проносится через Ниагарский водопад за тот же период времени.

Феномен подводного водопада обусловлен разницей в температуре воды. Когда холодные воды из северных морей встречаются с более теплыми водами из моря Ирмингера (происходящее в Датском проливе между Исландией и Гренландией), они стремительно опускаются вниз до самого дна пролива.

Однако ученые с выраженной тревогой предупреждают, что изменение климата, в частности, потепление океанов, может серьезно повлиять на это удивительное явление.