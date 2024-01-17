Токсиколог Кутушов: вода из-под крана вредит здоровью

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов, предупреждает о возможных негативных последствиях регулярного употребления воды из-под крана. В большинстве российских регионов вода из водопровода характеризуется высокой жесткостью, содержащей избытки солей кальция и магния, а также различные примеси, такие как хлор, нитраты, свинец, ртуть, арсен, пестициды и фармацевтические остатки.
Потребление такой жесткой воды может привести к образованию почечных камней, раздражению кожи, ухудшению структуры волос и разрушению зубной эмали. Кроме того, возможно образование камней в почках. Врач подчеркивает, что излишне мягкая вода, обедненная кальцием и магнием, также может оказать вредное воздействие на организм, особенно на состояние зубов и костей.
Специалист рекомендует использовать фильтры для очистки воды или добавлять минералы при их недостатке, чтобы смягчить воздействие вредных веществ и поддерживать баланс минералов в организме.
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