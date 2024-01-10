Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.01.2024 : 89,3939
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.01.2024 : 97,8745
Daily Mail: при отказе от алкоголя нужно пить достаточное количество воды
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:09

Daily Mail: при отказе от алкоголя нужно пить достаточное количество воды

Джорджия Фостер, австралийский терапевт, руководитель программы "Трезвый Рассудок" (The Drink Less Mind), подчеркнула, что правильное потребление воды и эффективное управление стрессом могут облегчить процесс отказа от алкоголя, сообщает издание Daily Mail.

Врач объяснила, что многие люди обращаются к алкоголю для развлечения, снятия стресса или для самоудовлетворения. Однако для улучшения общего состояния здоровья в долгосрочной перспективе важно выявить причины стресса и выбрать альтернативные методы его преодоления. Фостер предлагает находить увлекательные занятия, которые помогут отвлечься от мыслей о потреблении алкоголя.

Терапевт также подчеркнула важность употребления достаточного количества воды при отказе от алкоголя. Она рекомендует выпивать по крайней мере один стакан перед вечеринкой или встречей с друзьями, чтобы утолить жажду, уменьшить риск обезвоживания и избежать чрезмерного употребления алкоголя.

Кроме того, врач высказала идею о создании "графика употребления алкоголя". Перед началом события следует определить точное количество и тип алкогольных напитков, которые можно употребить. Фостер советует постепенно сокращать количество и крепость потребляемого алкоголя с течением времени, а затем полностью перейти к проведению вечеров в трезвом состоянии.

Мир

Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро

Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро

Новые повреждения обнаружены на строящемся газопроводе для СПГ-терминала на севере Германии.

Читать полностью
Неизвестные злоумышленники повредили газопровод в северной части Германии

Неизвестные злоумышленники повредили газопровод в северной части Германии

Неизвестные злоумышленники повредили газопровод для строящегося СПГ-терминала в северной части Германии, просверлив в нем восемь дыр. По информации немецкого издания Spiegel, ущерб от инцидента оценивается в 1,6 миллиона евро.

Читать полностью

Общество

Диетолог Триста Бест перечислила продукты питания, помогающие убрать лишний жир с боков

Диетолог Триста Бест перечислила продукты питания, помогающие убрать лишний жир с боков

Диетолог Триста Бест выделила продукты, способствующие устранению лишнего жира с боков.

Читать полностью
Автоэксперт Кадаков нашел оптимальное время для прогрева автомобиля зимой

Автоэксперт Кадаков нашел оптимальное время для прогрева автомобиля зимой

При температуре воздуха от минус 10 до минус 15 градусов рекомендуется прогревать двигатель автомобиля не более 3 минут, утверждает радио Sputnik, ссылаясь на автоэксперта и главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова.

Читать полностью

Новости