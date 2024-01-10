Daily Mail: при отказе от алкоголя нужно пить достаточное количество воды

Джорджия Фостер, австралийский терапевт, руководитель программы "Трезвый Рассудок" (The Drink Less Mind), подчеркнула, что правильное потребление воды и эффективное управление стрессом могут облегчить процесс отказа от алкоголя, сообщает издание Daily Mail.
Врач объяснила, что многие люди обращаются к алкоголю для развлечения, снятия стресса или для самоудовлетворения. Однако для улучшения общего состояния здоровья в долгосрочной перспективе важно выявить причины стресса и выбрать альтернативные методы его преодоления. Фостер предлагает находить увлекательные занятия, которые помогут отвлечься от мыслей о потреблении алкоголя.
Терапевт также подчеркнула важность употребления достаточного количества воды при отказе от алкоголя. Она рекомендует выпивать по крайней мере один стакан перед вечеринкой или встречей с друзьями, чтобы утолить жажду, уменьшить риск обезвоживания и избежать чрезмерного употребления алкоголя.
Кроме того, врач высказала идею о создании "графика употребления алкоголя". Перед началом события следует определить точное количество и тип алкогольных напитков, которые можно употребить. Фостер советует постепенно сокращать количество и крепость потребляемого алкоголя с течением времени, а затем полностью перейти к проведению вечеров в трезвом состоянии.
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