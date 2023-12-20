Диетолог Габдулхакова высказала мнение о доверии к "детской" бутилированной воде

Диетолог Лариса Габдулхакова обсудила вопрос о доверии к "детской" бутилированной воде. Она указывает, что "детская" вода отличается от обычной бутилированной: ее можно давать детям без предварительного кипячения, и уровень минерализации в ней ниже.

Некачественная вода может вызвать дискомфорт и проблемы с почками у детей. С 1 сентября 2023 года введено обязательное маркирование детской воды для улучшения контроля. Однако, по словам Габдулхаковой, риск попасть на подделку все еще существует, и важно внимательно выбирать продукт, проверяя маркировку, срок годности, состав и данные о производителе. Габдулхакова также предлагает использовать мобильное приложение "Честный знак" для дополнительного контроля качества товара, сообщает Российская Газета.