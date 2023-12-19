Ученые выявили связь между принятием холодного душа и похудением

Ученые из Амстердамского университета выяснили, что регулярное принятие холодного душа может способствовать эффективному похудению. Эксперименты показали, что 30 секунд воздействия холодной воды укрепляют иммунитет, стимулируют кровообращение и лимфоток.

Этот эффект сравним с пользой физических тренировок на свежем воздухе осенью и зимой, где увеличивается количество сжигаемых калорий за счет дополнительных усилий на обогрев организма. Ученые также утверждают, что принятие холодного душа или ванны может увеличить расход энергии, так как дрожь, вызванная холодной водой, усиливает термогенез и приводит к дополнительному расходу калорий, сообщает Центральная Служба Новостей.