Химик обнаружил связь между употреблением дистиллированной воды и улучшением здоровья

Химик Андрей Васильев обнаружил связь между употреблением дистиллированной воды и улучшением здоровья. Дистиллированная вода, известная как "мертвая" из-за полной очистки от примесей и минеральных солей, может быть более высокого качества по сравнению с кипяченой водой.

Путем использования систем обратного осмоса в домашних условиях можно получить воду повышенного качества, пригодную для питья и бытовых нужд. Хотя дистиллированная вода не обогатит организм полезными веществами, она не навредит здоровью и может улучшить вкус чая или кофе. Важно избегать перегрева такой воды. Кроме того, в бытовом плане ее использование может продлить срок службы бытовой техники, такой как увлажнитель воздуха, предотвращая образование накипи, сообщает МедиаПоток.