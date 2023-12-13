В Томском политехе создали нанокомпозит для очистки воды от загрязнителей

Магнитный материал, разработанный учеными, успешно улавливает ионы тяжелых металлов, органические красители и микроорганизмы. В экспериментах удалось адсорбировать 81% ионов мышьяка из водного раствора за минуту.
Нанокомпозит представляет собой сочетание магнетита и оксида графена, что повышает его эффективность и площадь поверхности. Ученые считают, что новый материал может быть использован не только для очистки жидкостей, но и в микроэлектронике.
Текущие исследования направлены на оптимизацию процессов фильтрации для дальнейшего использования в бытовых системах очистки воды. Участвовали ученые из нескольких научных учреждений, включая ТПУ, Институт катализа, СибГМУ и УрФУ, сообщает РИА Новости.
Исследователи из США превратили миниатюрное подобие мозга человека в вычислительную машину
Ученые из США превратили трехмерную культуру нейронов в биокомпьютер, названный "Brainoware". Он использует массив электродов для отправки и приема информации в органоид мозга, демонстрируя способность решать задачи, такие как распознавание речи и расчет нелинейных уравнений.
Ученые: курение уменьшает объем мозга
Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что ежедневное курение связано с уменьшением объема мозга, а более интенсивное курение усиливает это уменьшение.
Ученые нашли связь между СДВГ и склонностью к накоплению
Ученые из Центра исследований мозга во Флоренции выяснили, что у людей, страдающих синдромом дефицита внимания (СДВГ), чаще наблюдается тенденция к накоплению ненужных вещей, чем у здоровых людей или пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).
Найдена диета способная продлить жизнь старых плодовых мушек
Исследование, проведенное университетом Коннектикута и опубликованное в журнале PNAS, показывает, что уменьшение калорийности рациона продлевает жизнь плодовых мушек (дрозофил). Эксперимент включал переход от высококалорийной диеты, имитирующей нездоровое питание человека, к диете с уменьшенной вдвое калорийностью.