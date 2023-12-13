Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.12.2023 : 90,2158
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.12.2023 : 97,403
В Томском политехе создали нанокомпозит для очистки воды от загрязнителей
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:38

В Томском политехе создали нанокомпозит для очистки воды от загрязнителей

Магнитный материал, разработанный учеными, успешно улавливает ионы тяжелых металлов, органические красители и микроорганизмы. В экспериментах удалось адсорбировать 81% ионов мышьяка из водного раствора за минуту.

Нанокомпозит представляет собой сочетание магнетита и оксида графена, что повышает его эффективность и площадь поверхности. Ученые считают, что новый материал может быть использован не только для очистки жидкостей, но и в микроэлектронике.

Текущие исследования направлены на оптимизацию процессов фильтрации для дальнейшего использования в бытовых системах очистки воды. Участвовали ученые из нескольких научных учреждений, включая ТПУ, Институт катализа, СибГМУ и УрФУ, сообщает РИА Новости.

Мир

Исследователи из США превратили миниатюрное подобие мозга человека в вычислительную машину

Исследователи из США превратили миниатюрное подобие мозга человека в вычислительную машину

Ученые из США превратили трехмерную культуру нейронов в биокомпьютер, названный "Brainoware". Он использует массив электродов для отправки и приема информации в органоид мозга, демонстрируя способность решать задачи, такие как распознавание речи и расчет нелинейных уравнений.

Читать полностью
Ученые: курение уменьшает объем мозга

Ученые: курение уменьшает объем мозга

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что ежедневное курение связано с уменьшением объема мозга, а более интенсивное курение усиливает это уменьшение.

Читать полностью

Общество

Ученые нашли связь между СДВГ и склонностью к накоплению

Ученые нашли связь между СДВГ и склонностью к накоплению

Ученые из Центра исследований мозга во Флоренции выяснили, что у людей, страдающих синдромом дефицита внимания (СДВГ), чаще наблюдается тенденция к накоплению ненужных вещей, чем у здоровых людей или пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

Читать полностью
Найдена диета способная продлить жизнь старых плодовых мушек

Найдена диета способная продлить жизнь старых плодовых мушек

Исследование, проведенное университетом Коннектикута и опубликованное в журнале PNAS, показывает, что уменьшение калорийности рациона продлевает жизнь плодовых мушек (дрозофил). Эксперимент включал переход от высококалорийной диеты, имитирующей нездоровое питание человека, к диете с уменьшенной вдвое калорийностью.

Читать полностью

Новости