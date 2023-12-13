В Томском политехе создали нанокомпозит для очистки воды от загрязнителей

Магнитный материал, разработанный учеными, успешно улавливает ионы тяжелых металлов, органические красители и микроорганизмы. В экспериментах удалось адсорбировать 81% ионов мышьяка из водного раствора за минуту.

Нанокомпозит представляет собой сочетание магнетита и оксида графена, что повышает его эффективность и площадь поверхности. Ученые считают, что новый материал может быть использован не только для очистки жидкостей, но и в микроэлектронике.

Текущие исследования направлены на оптимизацию процессов фильтрации для дальнейшего использования в бытовых системах очистки воды. Участвовали ученые из нескольких научных учреждений, включая ТПУ, Институт катализа, СибГМУ и УрФУ, сообщает РИА Новости.