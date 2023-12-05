За последние шесть лет построили 15 ФОКов и 5 бассейнов в Удмуртии

За последние шесть лет власти Удмуртии успешно реализовали проект по строительству 25 стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и хоккейных коробок (ФОКов). Эта инициатива привела к значительному увеличению числа жителей, активно участвующих в физкультуре и спорте, на 13%. Такую информацию представила Ольга Абрамова, первый зампред правительства региона, в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"За прошедшие шесть лет в Удмуртии было построено 25 новых стадионов, открыто 15 ФОКов, а также построено 26 хоккейных коробок. Мы активно оснащаем почти каждый двор площадками по программе ГТО. В результате этого 13% больше жителей Удмуртской Республики вовлечены в регулярные занятия физической культурой и спортом", — отметила Абрамова.
Она также подчеркнула, что благодаря нацпроекту в области здравоохранения в регионе было построено 111 фельдшерско-акушерских пунктов, проведен ремонт в 69 больницах и поликлиниках, закуплены 206 медицинских автомобилей и 149 автомобилей скорой помощи, а также открыты новые поликлиники, сообщает ТАСС.
"На данный момент в Удмуртии активно ведется строительство еще пяти новых врачебных амбулаторий", — добавила первый зампред правительства региона.
Эти достижения были представлены на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Выставка призвана продемонстрировать ключевые достижения страны в различных сферах экономики, представив экспозиции всех 89 российских регионов. ТАСС является генеральным информационным агентством форума.
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