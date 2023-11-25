Исследователи предлагают очищать воду от микропластика гибридными биороботами

Коллектив ученых из Технического университета в Брне, Чехия, предлагает использовать гибридных биороботов для очистки воды от микропластика. В их исследовании, опубликованном в журнале Advanced Functional Materials (AFM), описывается разработка микророботов под названием MAR (магнитные роботы-водоросли), состоящих из водорослей и экологически чистых магнитных материалов.

Эти устройства могут эффективно удалять частицы микро- и нанопластика из воды, действуя под воздействием внешнего магнитного поля. Отрицательный поверхностный заряд роботов объясняется наличием групп -COOH- на поверхности клеток водорослей. В свою очередь, микро- и нанопластики несут положительный поверхностный заряд, что облегчает их захват и удаление с использованием электростатического притяжения.

Специалист по энергетике и инновациям будущего, Ся Пэн, совместно с коллегами, провели испытания микророботов и выявили их способность к удалению большинства мельчайших пластиковых частиц из воды с высокой точностью. Эффективность удаления составила 92% для нанопластиков и 70% для микропластиков.

Таким образом, разработанные учеными биороботы MAR представляют собой перспективное средство для борьбы с проблемой загрязнения воды микропластиком, обеспечивая высокую эффективность и точное управление процессом очистки, сообщает Газета.Ру.