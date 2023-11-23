В РТУ МИРЭА российские ученые разработали воду с уникальными свойствами

Коллектив исследователей из РТУ МИРЭА представил инновационную дезинфицирующую воду.

Эта уникальная технология производства наноионизированной воды NSIW (Nano Super Ion Water) создает экологически чистый продукт, полностью безопасный для использования. Эта вода обладает высокой эффективностью в очищении, стерилизации и дезодорации, не содержит синтетических активаторов поверхности и химических веществ. NSIW обладает редкими свойствами и, в отличие от обычных моющих средств, может применяться как в промышленности, так и в быту, а также для личной гигиены. Эта вода успешно борется с неприятными запахами, предотвращает коррозию и не требует специальной утилизации. Наноионизированную воду можно хранить в герметичной емкости в течение года, сообщает МедиаПоток.

NSIW обладает способностью уничтожать вирусы и микроорганизмы, включая грипп и бактерии, вызывающие, например, пищевые отравления. Поэтому этот продукт может использоваться в увлажнителях воздуха и автомобильных распылителях в салоне для очистки воздуха от пыли, микробов и неприятных запахов.