Врач Садыков объяснил, когда может быть нежелательна вода натощак

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков предупреждает, что употребление воды натощак может быть вредным при некоторых проблемах со здоровьем.

Хотя утреннее употребление воды считается полезной привычкой, врач указывает, что для некоторых людей это может быть вредным, особенно при проблемах с почками, желчным пузырем и повышенном давлении. По его мнению, в таких случаях большое количество воды на голодный желудок следует употреблять с осторожностью.

Садыков советует проконсультироваться с медицинским работником перед употреблением воды натощак при указанных нарушениях.

Также он обращает внимание на правильный способ питья воды — в этот момент необходимо сидеть, а не стоять или идти. По его мнению, употребление воды в стоячем положении может нарушить баланс жидкостей, что может привести к развитию артрита.