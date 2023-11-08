Ученые из Пермского научно-образовательного центра "Рациональное недропользование" разработали технологию очистки, способную превращать воду из Кизеловского угольного бассейна в питьевую. Это решение для преодоления экологического кризиса обсуждалось во время встречи директора РЭЦ Павла Илюшина с губернатором Пермского края Дмитрием Манохиным.

Центр провел серию экспериментов, в результате которых была разработана новая технология очистки воды, которая была подана на патентование. Примечательно, что эта технология обеспечивает такой высокий уровень очистки, что с ее помощью можно производить даже питьевую воду. Прорыв в технологии очистки воды предлагает потенциальные решения для решения экологических проблем в Кизеловском угольном бассейне.

В связи с этим заместитель мэра Москвы Петр Бирюков упомянул, что с начала года в городе было взято более 2 миллионов проб воды на качество. Эксперты тщательно анализируют состояние воды на всех этапах, оценивая его на основе 184 различных показателей, чтобы обеспечить безопасность и качество водоснабжения в городе.