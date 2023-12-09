Bloomberg сообщил о завершении пика популярности швейцарских часов люксовых брендов

Bloomberg сообщил о завершении бума популярности швейцарских часов люксовых брендов. В начале пандемии спрос на них стремительно рос, достигнув в 2022 году рекордных $28,5 млрд. Однако в последние месяцы продажи упали из-за агрессивного повышения цен, увеличения производства и экономических факторов.

Рост цен и обеспеченные потребители стали более осторожными, опасаясь инфляции и рецессии. Этот спад затронул не только производителей часов, но и другие компании в сфере роскоши. Живым примером стал отчет Richemont о снижении продаж Cartier в Северной и Южной Америке.

Аналитики HSBC заявили о конце постпандемийной волны спроса на роскошь. В то время как рынок новых часов сокращается, стоимость подержанных часов класса люкс также падает. Этот спад ощущается в экспортном секторе Швейцарии, где в отрасли заняты около 60 тыс. человек, сообщает РБК.