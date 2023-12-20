Жидкость для омывателя — неотъемлемая часть автомобильного ухода, играющая ключевую роль в обеспечении чистоты лобового стекла и хорошей видимости во время движения. Эксперт по автомобильной тематике, Владимир Сажин, выделил несколько важных критериев при выборе этой жидкости.
Важным моментом является использование изопропиловой омывающей жидкости на территории России, так как она не оказывает вредного воздействия на здоровье человека. Эксперт предостерег от использования аналогичных жидкостей, основанных на метиловых спиртах, которые могут быть токсичными и вызвать различные негативные реакции.
В случае заправки некачественной жидкости, вызывающей негативные симптомы, рекомендуется тут же остановиться, проветрить автомобиль и избавиться от подозрительной жидкости в бачке омывателя.
Сажин отметил, что не следует покупать подозрительные жидкости на автотрассах из-за недостоверной информации на этикетках, и посоветовал обращаться за покупкой качественной жидкости на автозаправочные станции, где есть возможность предъявить претензии в случае неудовлетворительного продукта.
Также, в случае нехватки жидкости в дороге, Сажин предложил использовать машину, идущую впереди, особенно фуру, которая поднимает воду и грязь с дороги, чтобы бесплатно очистить лобовое стекло.
Украинский дипломат в ООН боится говорить по-русски
Заместитель постпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая отметила, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица избегает использования русского языка из страха перед возможными репрессиями со стороны украинского правительства.
Newsweek: Украина стала терять уверенность в собственных силах
Последние заявления украинских политиков и военачальников отражают дефицит снарядов в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) и указывают на утрату уверенности в своих силах, сообщает Newsweek.
Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль
Выбирая подержанный автомобиль, важно учитывать не только его пробег, но и другие факторы, советуют эксперты с портала njcar. ru.
В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении
Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут создать трудности для водителей, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях.