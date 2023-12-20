Автоэксперт Сажин рассказал, как выбрать жидкость для омывателя

Жидкость для омывателя — неотъемлемая часть автомобильного ухода, играющая ключевую роль в обеспечении чистоты лобового стекла и хорошей видимости во время движения. Эксперт по автомобильной тематике, Владимир Сажин, выделил несколько важных критериев при выборе этой жидкости.

Важным моментом является использование изопропиловой омывающей жидкости на территории России, так как она не оказывает вредного воздействия на здоровье человека. Эксперт предостерег от использования аналогичных жидкостей, основанных на метиловых спиртах, которые могут быть токсичными и вызвать различные негативные реакции.

В случае заправки некачественной жидкости, вызывающей негативные симптомы, рекомендуется тут же остановиться, проветрить автомобиль и избавиться от подозрительной жидкости в бачке омывателя.

Сажин отметил, что не следует покупать подозрительные жидкости на автотрассах из-за недостоверной информации на этикетках, и посоветовал обращаться за покупкой качественной жидкости на автозаправочные станции, где есть возможность предъявить претензии в случае неудовлетворительного продукта.

Также, в случае нехватки жидкости в дороге, Сажин предложил использовать машину, идущую впереди, особенно фуру, которая поднимает воду и грязь с дороги, чтобы бесплатно очистить лобовое стекло.